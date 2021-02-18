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Украина должна прекратить импорт электроэнергии - Гриб

18.02.21 08:09
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Украина должна прекратить импорт электроэнергии. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Каждый день импорта электроэнергии из-за границы приближает коллапс всей отрасли", - подчеркнула она.

По словам нардепа, импорт электроэнергии в прошлом году привел к остановкам украинских ТЭС и простою шахт. "Тысячи атомщиков, шахтеров и теплоэнергетиков оказались на грани потери рабочих мест. Жаль, что мы не учимся на собственных ошибках! В этом году кто-то решил повторить эксперимент над отраслью, поиграть с судьбами людей. Кто-то решил, что перечислять средства за границу и кормить местных атомщиков, шахтеров и теплоэнергетиков умнее, чем поддерживать собственных. В итоге у нас не остается средств на развитие, на закладку новых лав, ремонт и модернизацию оборудования", - заявила В.Гриб.

Народный депутат выразила уверенность, что правительство должно безотлагательно создать антикризисный штаб-за ситуации на энергорынке.

Также она обратила внимание на тот факт, что во время энергокризиса в Украине Министерство энергетики не имеет полноценного руководителя. "Энергетика - это отрасль долгосрочного планирования. Может эффективно планировать работу ведомства сидящий на чемоданах и не знает, будет ли она в кресле завтра, или же ее послезавтра выгонят. Поэтому еще раз призываю правительство, во-первых, немедленно внести кандидатуру на должность Министра энергетики, а Раду - проголосовать!", - подчеркивает В.Гриб.

МинПром

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