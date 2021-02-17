Шмыгаль надеется подписать промышленный безвиз с ЕС до конца года Украина рассчитывает уже в этом году подписать соглашение с Европейским Союзом о "промышленном безвизе".



Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя итоги заседания Совета ассоциации Украина - ЕС.



"Миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения о так называемом "промышленном безвизе". Это даст широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. Рассчитываем как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение уже в этом году", - сказал Шмыгаль.



Ранее украинские власти заявляли, что Украина выполнила все условия для Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (так называемый "промышленный безвиз").



МинПром



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