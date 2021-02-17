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В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков

17.02.21 17:02
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В Министерстве энергетики считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока - два на Хмельницкой атомной станции и один - на Ривненской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас проходит.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Платежка" сказал заместитель министра энергетики Юрий Бойко, сообщает "Укринформ".

"Должна реализовываться программа замещения текущих атомных блоков: строительство ХАЭС-3, ХАЭС-4. На мой взгляд, еще более перспективным является проект строительства пятого блока РАЭС", - высказал мнение Бойко, подчеркнув, что считает эту программу не менее перспективной, чем капитальные ремонты и продолжение срока эксплуатации тех блоков, срок эксплуатации которых заканчивается.

Он отметил, что атомная энергетика должна развиваться, а не только поддерживать ее текущее состояние, поскольку она является стратегической и базовой для энергетики Украины.

Как сообщалось, корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (КНNP) выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ривненской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.

О готовности достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС заявляла компания Westinghouse. Компания объявила, что готова присоединиться не только к обеспечению ядерным топливом третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, но и поставлять для них такое оборудование, как автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП).

Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 - в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Но, несмотря на их строительную готовность 75% для №3 (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 28% для №4, в 1990 году проект был приостановлен из-за "постчернобыльского" моратория на строительство новых АЭС.

На РАЭС в 2018 году была утверждена типовая дорожная карта строительства новых энергоблоков и замещающих мощностей, на основе которой была разработана дорожная карта строительства энергоблока №5 РАЭС. Сейчас начат первый этап строительства - предпроектные работы.

МинПром

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