В прошлом году Метинвест начал производство 54 новых видов продукции Металлургические предприятия группы Метинвест в 2020 году начали производство 54 новых видов продукции. Об этом сообщил менеджер по развитию новых продуктов группы Метинвест Владислав Горбатенко в своем блоге на сайте компании.



Больше всего новых продуктов производства стали в прошлом году освоено в сегменте толстолистового (25) и горячекатаного рулонного проката (14). Также новинки появились в категориях холоднокатаного рулона (6), оцинкованного рулона (5), полуфабрикатов (3) и труб (1).



В категории толстолистового проката в прошлом году Метинвест начал выпускать продукцию по новому стандарту DNV GL 2019. Для производства проката с дополнительными требованиями к химическому составу Метинвест получил сертификат от международного сертификационного сообщества Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.



Стандарт ужесточает требования к качественным характеристикам в пользу улучшения свариваемости сталей. Поэтому многие марки высокопрочного проката предприятия производили, используя современные технологии производства стали, в частности, термомеханическую прокатку. В 2020 году заказчики получили 30 тысяч тонн такой продукции.



Также Метинвест начал производство новой марки стали S500ML – это высокопрочный прокат для строительства и машиностроения. Продукт производится по методу термомеханической прокатки и имеет лучшую свариваемость по сравнению с марками аналогичной прочности, производимыми по другим технологиям.



Кроме того в прошлом году предприятия Метинвеста начали выпускать три новых видов полуфабрикатов, два из которых (марок DC01 и S220GD) изготовлены по заказу словацкого металлургического завода U.S. Steel Košice. Из слябов производят горячекатаные рулоны, после чего одну марку используют для производства холоднокатаных рулонов, а другую – для последующего изготовления оцинкованного проката.



На реконструированном стане 1700 ММК имени Ильича освоили производство продукции "сверхтонкого" сортамента в толщинах 1,2-1,7 мм в соответствии с европейскими стандартами. прошлом году комбинат имени Ильича поставил на внутренний и экспортные рынки больше 35 тысяч тонн такого проката.



Кроме того, предприятия Метинвеста начали поставлять производителю труб "Интерпайп" марку стали L360N в рулонах, которая раньше в Украине не производилась. Прокат для производства труб соответствует жестким требованиям по химическому составу и механическим характеристикам.



На "Запорожстали" освоили производство нескольких видов гнутых профилей в новых толщинах (2,75, 3,75, 4,75 и 5,7 мм) – швеллеров из горячекатаного рулона. На рынок поставлено 12,5 тысяч тонн такой продукции, которая востребована в строительстве и машиностроении.



В прошлом году завод "Юнистил" освоил производство оцинкованного высокопрочного проката марки S250GD в толщинах до 2 мм с различным классом цинкового покрытия. Продукция используется при производстве ЛСТК и несущих профилей, востребована в малоэтажном и коммерческом строительстве, в аграрном строительстве и строительстве солнечных электростанций.



Кроме того, реконструкция кранового оборудования на "Юнистиле" позволила увеличить массу готовых рулонов с 10 до 15 тонн. В прошлом году предприятие произвело 6 тысяч тонн такого проката. Повышенная масса рулонов дает переработчикам возможность экономить время и расходы на обрези при перевалках, более эффективно осуществлять раскрой при производстве профилей, экономить на стыкосварочных операциях.



В то же время ММК имени Ильича начал производство нового класса цинкового покрытия Z100. На комбинате наладили технологию, позволяющую производить покрытие высокого качества. Это минимальный класс цинкового покрытия по евростандарту EN10346, предназначенный для строительства. Прокат используется для изготовления изделий, которые работают в сухом климате или внутри помещения. В прошлом году на рынок поставлено 23,5 тысячи тонн нового продукта.



В 2020 году в Метинвесте начали производить трубы с дополнительным требованием – минусовым допуском по толщине. Благодаря уменьшению допусков исключается излишняя толщина стенки, и у переработчиков появляется возможность увеличить общую длину трубы до 10%. Профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения используются в изготовлении металлоконструкций разного строительного назначения, а также в машиностроении, мебельной промышленности и различных инфраструктурных проектах. За год предприятия Метинвеста реализовали 22 тысячи тонн такой продукции.



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