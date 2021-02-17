Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет промышленность - мнение Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.



"Производство сегодня на минимуме. И дополнительные все эти нагрузки его добьют", - сказал Старовойт.



По его словам, на сегодня промышленные предприятия вынуждены были максимально сократить расходы и объемы производства, чтобы выжить в условиях коронакризиса.



Он также считает, что в случае очередного повышения тарифа на электроэнергию предприятия начнут закрываться.



Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года.



В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.



В свою очередь, экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине -

приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.



Экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



