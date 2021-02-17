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Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет промышленность - мнение

17.02.21 15:59 , РБК-Украина
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Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Производство сегодня на минимуме. И дополнительные все эти нагрузки его добьют", - сказал Старовойт.

По его словам, на сегодня промышленные предприятия вынуждены были максимально сократить расходы и объемы производства, чтобы выжить в условиях коронакризиса.

Он также считает, что в случае очередного повышения тарифа на электроэнергию предприятия начнут закрываться.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года.

В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине -
приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

Экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

МинПром

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