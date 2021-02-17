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Минстратегпром делает шаг к детенизации рынка лома - Магомедов

17.02.21 11:44
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Ломозаготовители в целом положительно восприняли инициативу Минстратегпрома о обязательной регистрацию сборщиков лома и всех предприятий, осуществляющих операции с металлоломом. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

"По мнению участников рынка, необходимо дополнить проект приказа, обязав министерство по запросу отраслевой компании предоставлять выписку с датой включения субъекта деятельности в перечень или исключения из него", - сказал он.

М.Магомедов считает необходимым доработать проект приказа с учетом предложений бизнеса. "Таким образом, будет сделан важный шаг к детенизации рынка заготовки металлолома в Украине", - отмечает нардеп.

Согласно проекту приказа Минстратегпрома, включение субъекта в перечень ломозаготовителей будет единственным основанием правомерности его деятельности. Компания-заготовитель должна подать в Министерство заявление, в котором будут указаны данные о предприятии и руководителе, месте деятельности, ЕГРПОУ и разрешение от госслужбы по вопросам труда.

От регистрации освободят предприятия, которые заготавливают лом, как вторичный продукт собственной деятельности. Также будут освобождены специализированные металлургические предприятия, получившие аттестат Минэкономики.

М.Магомедов напомнил, что первая попытка детенизировать рынок металлолома была предпринята в 2018 году. Авторы законопроекта №7497 обещали вывести из тени около операции с ломом на сумму около 20 млрд грн, что должно было обеспечить поступления в бюджет на уровне более 1 млрд грн в год. Но законопроект не был принят парламентом.

В 2020 году Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". Законом было введено обязательное видеонаблюдение в пунктах приема металлолома и оформление документов о приемке сырья.

МинПром

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