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Сегодня в Украине вернут карантинные зоны

17.02.21 12:51 , РБК Украина
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Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин. Также будут введены карантинные зоны.

Данный вопрос вынесен на заседание правительства, которое состоится 17 февраля в 13:00.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.

В частности, будут введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.

Также планируют продлить карантин в стране до 30 апреля.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения. 

МинПром

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