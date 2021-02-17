Сегодня в Украине вернут карантинные зоны Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин. Также будут введены карантинные зоны.



Данный вопрос вынесен на заседание правительства, которое состоится 17 февраля в 13:00.



В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.



В частности, будут введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.



Также планируют продлить карантин в стране до 30 апреля.



Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения.



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