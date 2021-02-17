В США цены на сталь опять пошли вверх Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США растут вторую неделю подряд, поскольку ограниченное предложение способствовало росту рыночных цен.



Индекс внутри американских цен на HRC, отслеживаемый Argus, вырос за последние 14 дней на 80 долларов, до 1250 долларов за тонну. Сроки выполнения заявок на прокат оставались неизменными и составляли 7-8 недель.



На рынке стали США по-прежнему царит дефицит предложения, при этом доступность металлопродукции находится на более низком уровне, чем ожидалось.



Оценка цен холоднокатаного рулона (CRC) в США увеличилась до 1390 долларов за тонну, в то время как оценка горячего цинкования (HDG) увеличилась до 1385 долларов за тонну. Сроки выполнения CRC упали до 9-10 недель с 9-12 недель, а сроки выполнения HDG сократились до 10-11 недель с 9-12 недель.



Импортные цены на HRC в Хьюстоне выросли на 10 долларов, до 1000 долларов за тонну. Несмотря на то, что на рынке еще не было предложений, похоже, что немногие заинтересованы в покупке импортной стали из-за длительных сроков поставки.



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