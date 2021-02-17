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Энергомашспецсталь обеспечила себя заказами на весь год

17.02.21 13:35 , Металлургпром
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Говоря о перспективах работы машиностроительного завода "Энергомашспецсталь", и.о. директора по маркетингу и сбыту предприятия Юрий Шпортько отметил, что на 2021 год завод загружен работой, портфель заказов у предприятия заполнен.

"В 2020 году завод получил ряд серьезных заказов. Важным направлением для Энергомашспецсталь на 2021 год станет производство крупногабаритных отливок для судовой энергетической системы. Также будут продолжены работы по производству заготовок для строящихся атомных станций Индии, Турции и Китая. Рассматриваются перспективы поставок нашей продукции в Египет для атомной электростанции "Эль-Дабаа". Помимо этого, мы планируем поставки валковой продукции на новые рынки США, Канады, Мексики и Китая", - сообщил Ю.Шпортько.

В 2020 году объем реализации готовой продукции, произведенной на "Энергомашспецстали", составил 3,324 миллиарда гривен, что на 71% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Выпуск товарной продукции за 2020 год увеличился на 37,6%. Согласно плану, в 2021 году предполагается произвести и реализовать продукцию не менее чем на 3,043 миллиарда гривен.

Значимым событием 2020 года стало освоение специалистами "Энергомашспецстали" новой технологии изготовления хвостовиков и дисков роторов низкого давления, что позволило успешно пройти квалификацию компании General Electric и приступить к серийному производству изделий. Готовые изделия будут установлены на строящейся в Турции АЭС "Аккую".

ПАО "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Украина) – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

Предприятие обладает новейшим металлургическим, метало- и механообрабатывающим оборудованием, и способно выполнять полный цикл производства – от генерации маркетинговых и технических идей до их воплощения в готовую продукцию.

Продукция с маркой "Энергомашспецсталь" хорошо известна в более чем 50 странах мира.

МинПром

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