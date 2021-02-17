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Японские металлурги намерены усилить борьбу с выбросами

17.02.21 14:53 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская металлургическая ассоциация JISF заявила о том, что национальные сталелитейные компании должны предпринимать более серьезные усилия, чтобы способствовать достижению правительственного обязательства о переходе к "безуглеродной" экономике к 2050 г.

Как указывается в заявлении JISF, ранее члены ассоциации планировали сократить выбросы углекислого газа от производства стали на 30% к 2050 г. и завершить переход на безуглеродные технологии к 2100 г. Но сейчас эти сроки должны быть перенесены вперед.

Компания Kobe Steel отчиталась о проведении в октябре-ноябре 2020 г. испытаний новой технологии, позволяющей снизить эмиссию углекислого газа в доменном процессе. Нужный эффект был достигнут за счет увеличения доли в шихте металлизированных окатышей, произведенных по технологии американской компании Midrex.

Другая японская компания JFE Steel также шире использовать восстановленное железо в доменных печах. Кроме того, компания проводит эксперименты с частичным замещением кокса так называемым феррококсом, получаемым из энергетического угля и низкокачественной железной руды.

Корпорация Nippon Steel, ведущий производитель стали в Японии, обещает обнародовать свою программу снижения выбросов углекислого газа в апреле текущего года.

По словам главы JISF Эйджи Хасимото, основными направлениями климатической политики в японской сталелитейной отрасли должны стать внедрение технологий водородной металлургии, а также улавливания и захоронения углекислого газа.

Однако при этом правительство должно оказать финансовую поддержку отрасли и создать условия для надежного и коммерчески выгодного ее снабжения водородом и безуглеродной энергией. В частности, для этого можно было бы восстановить японскую атомную энергетику. Кроме того, JISF выступает против введения платы за выбросы углекислого газа, так как это привело к увеличению затрат металлургов и замедлило бы процесс разработки и внедрения новых безуглеродных технологий.

МинПром

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