Японские металлурги намерены усилить борьбу с выбросами Японская металлургическая ассоциация JISF заявила о том, что национальные сталелитейные компании должны предпринимать более серьезные усилия, чтобы способствовать достижению правительственного обязательства о переходе к "безуглеродной" экономике к 2050 г.



Как указывается в заявлении JISF, ранее члены ассоциации планировали сократить выбросы углекислого газа от производства стали на 30% к 2050 г. и завершить переход на безуглеродные технологии к 2100 г. Но сейчас эти сроки должны быть перенесены вперед.



Компания Kobe Steel отчиталась о проведении в октябре-ноябре 2020 г. испытаний новой технологии, позволяющей снизить эмиссию углекислого газа в доменном процессе. Нужный эффект был достигнут за счет увеличения доли в шихте металлизированных окатышей, произведенных по технологии американской компании Midrex.



Другая японская компания JFE Steel также шире использовать восстановленное железо в доменных печах. Кроме того, компания проводит эксперименты с частичным замещением кокса так называемым феррококсом, получаемым из энергетического угля и низкокачественной железной руды.



Корпорация Nippon Steel, ведущий производитель стали в Японии, обещает обнародовать свою программу снижения выбросов углекислого газа в апреле текущего года.



По словам главы JISF Эйджи Хасимото, основными направлениями климатической политики в японской сталелитейной отрасли должны стать внедрение технологий водородной металлургии, а также улавливания и захоронения углекислого газа.



Однако при этом правительство должно оказать финансовую поддержку отрасли и создать условия для надежного и коммерчески выгодного ее снабжения водородом и безуглеродной энергией. В частности, для этого можно было бы восстановить японскую атомную энергетику. Кроме того, JISF выступает против введения платы за выбросы углекислого газа, так как это привело к увеличению затрат металлургов и замедлило бы процесс разработки и внедрения новых безуглеродных технологий.



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