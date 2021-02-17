Метинвест направит на выплату дивидендов 200 млн долл.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в отчете за 2020 финансовой год в разделе "События после отчетной даты" сообщила о задекларированных 200 млн долл. дивидендов в феврале 2020 года.
Согласно опубликованному во вторник отчету, в минувшем году Metinvest выплатил 100 млн долл. дивидендов, как и годом ранее, однако распределение этих средств изменилось: SCM Limited в минувшем году получил 75 млн долл., тогда как в 2019 году – 40 млн долл. и 3 млн долл. через связанные компании от "дочек" Метинвеста".
SMART Group в 2020 году было выплачено 25 млн долл. против 56 млн долл. в 2019 году.
В результате перечисления дивидендов в минувшем году их объем к выплате акционерам на конец 2020 года снизился до 204 млн долл. Компания уточнила, что из этой суммы 194 млн долл. причитается SCM Limited, а 11 млн долл. – SMART Group. Помимо того еще 12 млн долл. дивидендов должны получить связанные с SCM Limited компании – неконтролирующие акционеры "дочек" "Метинвеста".
Как сообщалось, Metinvest в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% по сравнению с 2019 годом – до 526 млн долл., EBITDA – на 82%, до 2,204 млрд долл., хотя его выручка сократилась на 3% – до 10,453 млрд долл.
Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до 2,937 млрд с 3,032 млрд долл. , а чистый долг --на 23%, до 2,111 млрд долл. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до 826 млн долл. с 274 млн долл.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.