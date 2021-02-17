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Законопроект о разрешениях на выбросы ударит по промышленности – Магера

17.02.21 10:49
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Верховная Рада приняла разумное и закономерное решение, отправив законопроект № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" на доработку. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"В рамках евроинтеграционных процессов и зеленых преобразований Украине однозначно нужен закон, регулирующий указанные вопросы. Но по своей сути он должен быть стимулирующим к внедрению экотехнологий. Философия з/п № 4167 иная: принуждение и наказание вместо стимулирования", - сказал он.

С.Магера отметил, что документ, в частности, предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины". При поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и по поручению правительства Германии внедрение системы предусматривает снижение выбросов СО2 в промышленности.

"При этом авторы законопроекта не приняли во внимание реалии, в которых сегодня работает отечественная промышленность. Например, з/п устанавливает 7-летний переходной период на внедрение экологических норм и правил, в то время как страны ЕС осуществляли аналогичные преобразования на протяжении более чем 30 лет. Кроме того, согласно документу, вся финансовая нагрузка по проведению экомодернизации ложится на предприятие. Государство выступает в роли контроллера, а на партнера. Европейская и мировая практика показывает, что без системной государственной поддержки провести зеленые преобразования в промышленности невозможно", - уверен политик.

С.Магера считает малоэффективной доработку законопроекта № 4167. По его мнению, гораздо продуктивнее будет доработать альтернативный законопроект № 4167-1.

"Очень важно, наконец, услышать голос бизнеса, и обратить внимание на замечания экспертного и научного сообщества. Важно, чтобы обновленный закон предусматривал приостановление интегрированного разрешения только по решению суда. Для отказа в выдаче разрешения был предусмотрен четкий перечень требований. Иначе коррупции не избежать. Переходной период следует увеличить минимум до 15-20 лет. Надеюсь, доработанный з/п будет учитывать интересы бизнеса и государства в проведении зеленых преобразований в промышленности", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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