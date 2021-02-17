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Rio Tinto урегулировала вопрос об энергоснабжении своего завода в Исландии

17.02.21 12:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская корпорация Rio Tinto заключила новое соглашение с исландской энергетической компанией Landsvirkjun о снабжении электроэнергией своего алюминиевого завода ISAL.

В 2020 г. между компаниями возник конфликт, в ходе которого Rio Tinto угрожала закрытием предприятия. Но в итоге ей удалось подписать новый контракт на своих условиях с более конкурентоспособными ценами и гибким графиком поставок.

Теперь Rio Tinto заявляет, что исландский завод, мощность которого составляет 210 тыс. т первичного алюминия в год, станет важным источником "низкоуглеродного" металла для рынков США и Европы. Предприятие будет получать электроэнергию из возобновляемых источников.

Ранее Rio Tinto удалось достичь аналогичной договоренности с новозеландской энергетической компанией Meridian Energy о поставках электроэнергии на алюминиевый завод Tiwai Point.

МинПром

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