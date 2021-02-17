Страны Персидского залива задумались о защите своих металлургов Импорт стальной продукции в страны Персидского залива увеличивается и может нанести ущерб местным производителям. Об этом заявило Бюро технического секретариата Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) по вопросам противодействия незаконным практикам в международной торговле (TSAIP).



Страны GCC начали расследование импорта стальной продукции в октябре 2019 г., а в июле 2020 г. получили предварительные результаты. Но только сейчас TSAIP согласовало перечень категорий проката, на которые могут быть введены защитные пошлины.



В этот список вошли все виды углеродистого и легированного сортового проката, оцинкованный и окрашенный прокат, а также сварные и бесшовные трубы, не используемые в нефтегазовой отрасли.



Из расследования был исключен ранее находившийся в перечне горячекатаный и холоднокатаный прокат. В регионе GCC насчитывается только один производитель горячекатаной продукции — саудовская компания Hadeed, поэтому потребители настояли на сохранении прежнего порядка свободной торговли в этом сегменте.



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