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Страны Персидского залива задумались о защите своих металлургов

17.02.21 12:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Импорт стальной продукции в страны Персидского залива увеличивается и может нанести ущерб местным производителям. Об этом заявило Бюро технического секретариата Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) по вопросам противодействия незаконным практикам в международной торговле (TSAIP).

Страны GCC начали расследование импорта стальной продукции в октябре 2019 г., а в июле 2020 г. получили предварительные результаты. Но только сейчас TSAIP согласовало перечень категорий проката, на которые могут быть введены защитные пошлины.

В этот список вошли все виды углеродистого и легированного сортового проката, оцинкованный и окрашенный прокат, а также сварные и бесшовные трубы, не используемые в нефтегазовой отрасли.

Из расследования был исключен ранее находившийся в перечне горячекатаный и холоднокатаный прокат. В регионе GCC насчитывается только один производитель горячекатаной продукции — саудовская компания Hadeed, поэтому потребители настояли на сохранении прежнего порядка свободной торговли в этом сегменте.

МинПром

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