Минфин разместил ОВГЗ на 5,9 млрд грн

В то время как эксперты спрогнозировали курс гривны из-за задержки транша МВФ, Министерство финансов 16 февраля разместило ОВГЗ на 5,9 млрд гривен, 70,5 млн евро и 42 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два новых выпуска в иностранной валюте.
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года, в долларах - 2 года, евро - 1 год.
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,931 млрд гривен.