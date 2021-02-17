Минфин разместил ОВГЗ на 5,9 млрд грн В то время как эксперты спрогнозировали курс гривны из-за задержки транша МВФ, Министерство финансов 16 февраля разместило ОВГЗ на 5,9 млрд гривен, 70,5 млн евро и 42 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.



На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два новых выпуска в иностранной валюте.



Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года, в долларах - 2 года, евро - 1 год.



От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,931 млрд гривен.



Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,07%, 1-летних - 10,96%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 11,84%, 3-летних - 12,05%.



В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 42 млн долларов и 70,5 млн евро.



Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах составила 3,89%, а в евро 2,5%.



Средневзвешенные уровне доходности по 3-месячным ОВГЗ удалось снизить на 22 б.п., за 1 годовым - на 19 б.п., за 1,5 летними - на 44 б.п., за 2 летними - на 6 б.п ., за 3 годовыми на - 10 б.п.



По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 9 492 млн гривен.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ​​евро за счет размещения ОВГЗ.



В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.



Нерезиденты купили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3 млрд гривен с 5 по 12 февраля.



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