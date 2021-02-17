Норникель прогнозирует рост мирового потребления никеля По результатам 2020 года мировое производство никеля составило 2,5 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении – 5% или 0,114 млн. тонн, в числе причин – быстрое наращивание производства чернового ферроникеля в Индонезии (более чем на 0,22 млн. тонн или +63%), что компенсировало сокращение производства ЧФН в КНР (-12% или 0,072 млн. тонн), говорится в сообщении ГМК "Норильский никель".



Суммарные объёмы поставок никеля из Южной Африки, Канады и Мадагаскара снизились на 3% к 2019 году из-за ограничений, связанных с COVID-19. Производство ферроникеля и оксида никеля снизилось на 3% и 22% соответственно, в то время как поставки никелевых химических соединений увеличились на 9%.



В 2020 году профицит рынка никеля увеличился до 89 тыс. тонн ввиду временных спадов спроса из-за ограничений в связи с COVID-19 и резким увеличением производства чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии. Видимый профицит подтверждают совокупные запасы никеля на Лондонской и Шанхайской биржах, которые увеличились к концу года на более чем 40% год к году до 265 тыс. тонн.



Прогноз по рынку никеля – нейтральный в краткосрочной перспективе, но более позитивный в долгосрочной, компания ожидает что в 2021 году профицит рынка останется на уровне более чем 90 тыс. тонн; восстановлению спроса на 8% будет способствовать рост индонезийского сектора нержавеющей стали и батарей; быстрый выход на проектную мощность индонезийских ЧФН-активов приведёт к увеличению мирового предложения на 8%; батарейный спрос будет основным фактором роста потребления никеля в течение следующих 5-10 лет, по мере того как мир уверенно движется к безуглеродной экономике.



В 2021 году компания ожидает роста потребления никеля на 8%, в основном благодаря увеличению объёмов производства в Индонезии (+36%), умеренному росту производства нержавеющей стали в Китае (+ 3%), а также постоянному увеличению потребления никеля в батарейном секторе (+21%). Мы ожидаем, что в других секторах, не связанных с нержавеющей сталью, потребление никеля увеличится на 6% за счёт роста спроса со стороны конечных потребителей.



Совокупный объём производства никеля в Индонезии увеличится до более чем 900 тыс. тонн в 2021 году, благодаря постоянному запуску новых ЧФН-проектов, что должно компенсировать сокращение производства ЧФН в Китае (-38%) из-за нехватки руды. Существует риск новых перебоев в поставках до 50 тыс. тонн, в случае если VNC (Vale Nouvelle-Caledonie) и некоторые ферроникелевые активы будут остановлены, поскольку их потребление их продукции в секторе нержавеющей стали может быть заменён на ЧФН, говорится в материалах горно-металлургической компании.



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