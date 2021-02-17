В январе Одесский порт сократил перевалку на 18,4% Одесский морской торговый порт в январе 2021 года перевалил 1,65 млн тонн грузов, что на 18,4% меньше, чем было в январе прошлого года. Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины".



Как сообщается, за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 23,3% - до 1,24 млн тонн, транзитных на 27,1% - до 71,61 тыс. тонн, перевалку импортных увеличил на 11,1% - до 339,35 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.



При этом перевалка каботажных грузов в январе 2021 года не осуществлялась.



Перевалка сухих и сыпучих грузов в Одесском морпорту за указанный период сократилась на 33,6% - до 520,83 тыс. тонн, тарно-штучных на 17,4% - до 1 млн тонн. Перевалка наливных грузов в свою очередь увеличилась почти в пять раз - до 128,91 тыс. тонн.



Перевалка контейнеров за январь 2021 года составила 45,388 тыс. TEU (-22,2%).



Как сообщалось, в 2020 году Одесский морпорт перевалил перевалил 23,370 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.



Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.



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