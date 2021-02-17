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Украина и Канада решили начать переговоры по расширению ЗСТ

17.02.21 08:09
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Марк Гарно в ходе первого телефонного разговора договорились в ближайшее время начать переговоры по расширению действия положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"Министры обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, безопастностной, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах", - сказано в сообщении.

Также Кулеба выразил благодарность за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

"Канада не на словах, а в действительности помогает укреплять сектор безопасности и обороны Украины. Канадские инструкторы миссии UNIFIER делятся важным опытом и практиками для трансформации наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Это пример сотрудничества близких партнеров", - заявил Кулеба.

Министры приветствовали начало деятельности украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности для усиления межчеловеческих связей. Глава МИД Украины предложил провести в следующем месяце ее первое заседание и подтвердил заинтересованность украинской стороны в заключении двустороннего соглашения о молодежных обменах.

Кроме того, Кулеба и Гарно подчеркнули важность координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.

МинПром

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