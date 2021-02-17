В мире резко подорожали фосфатные удобрения Мировые цены на фосфатные удобрения достигли максимума за девять лет, увеличившись за последний месяц более чем на 40%, пишут аналитики "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, Иван Постевой и Артем Водянников.



Стоимость DAP (FOB Балтика) выросла до 540 долл./т, увеличившись на 240 долл./т к уровню прошлого года.



Резкий рост цен в начале года был вызван дефицитом предложения, связанного как с сезонными факторами (такими как задержка поставок со стороны марокканской OCP из-за погодных условий и сокращение китайского экспорта), так и с действиями отдельных производителей (например, с решением "ФосАгро" сократить продажи в IV квартале), поясняют аналитики.



"Однако, мы полагаем, что текущие уровни цен необоснованно высоки и ожидаем, что цены на фосфаты снизятся после I квартала. Мы считаем недавнее решение Минторга США о пошлинах на фосфаты первым сигналом грядущей стабилизации рынка", - отмечают в "ВТБ Капитале".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



