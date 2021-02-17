США посоветуются с союзниками насчет Северного потока-2 Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена по-прежнему считает газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой" для Европы. Поэтому Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнерами по дальнейшим шагам относительно данного проекта.



Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.



"Наша позиция относительно "Северного потока - 2" была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ, а также потому, что он противоречит заявленным европейским целям в области энергетики и безопасности", - заявила она.



Псаки отметила, что Белый дом продолжает следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода.



"Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась", - добавила она.



Напомним, вчера в Соединенных Штатах начали переговоры с Германией относительно строительства газопровода "Северный поток-2". В частности, стороны обсудят компании, против которых введут санкции.



Кроме того, в Сенате США призвали Дж.Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".



В частности, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.



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