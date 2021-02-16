За экологией в Украине будут следить из космоса Государственное космическое агентство и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорились об отслеживании экологических нарушений с помощью спутниковых снимков. Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.



"15 февраля в Национальном центре управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) состоялась рабочая встреча и.о. председателя Государственного космического агентства Украины Михаила Льва с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Во время встречи стороны закрепили договоренности о предоставлении спутниковых данных дистанционного зондирования Земли с целью установления нарушений в экологической сфере и предупреждения значительных злоупотреблений", — говорится в сообщении.



Отмечается, что такое сотрудничество Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов позволит отслеживать незаконную вырубку лесов, добычу полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки берегов водоемов при помощи аэрокосмической съемки.



"Теперь, выходя на проверку, инспекторы Госэкоинспекции четко будут знать координаты мест, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и скорее устанавливать виновных. Этот новый инструмент подхода к экологическому контролю находится на этапе тестирования. Он поможет упростить процедуру проведения самих проверок, ускорит начисление убытков и станет существенным доказательством в судах", — сообщил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко.



Согласно сообщению, Национальный центр управления и испытаний космических средств определен как предоставитель услуг; Госкосмос, в свою очередь, работает над нормативным обеспечением статуса спутниковых снимков как доказательств в суде.



Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов опубликовали данные наблюдений за 1992-2012 года и назвали 20 городов Украины с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.



Также сообщалось, что пандемия коронавируса нанесла серьезный вред экологии планеты, которая пострадала от масштабных цунами из использованных защитных масок, перчаток и флаконов от санитайзеров.



МинПром



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