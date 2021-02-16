Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Сельхозпроизводство в Украине упало на 11,5%

16.02.21 16:57 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Отсутствие институционного регулирования в отрасли АПК привело к снижению сельхозпроизводства в 2020 году на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, а производство продукции растениеводства упало на 13,6%.

Об этом сообщил министр Роман Лещенко во время обсуждения проекта "Национальная экономическая стратегия-2030".

"Когда идет процесс утраты экспортных рынков, когда агросектор не имеет своей коммуникационной платформы, у нас есть четкое понимание того, что 2019 год был предпосылкой для такого падения всех базовых показателей АПК в силу того, что не может ключевая отрасль страны оставаться без институционного регулирования", - заявил Р.Лещенко, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Р.Лещенко выразил возмущение тем, что спустя два месяца с момента назначения министра аграрной политики министерство все еще не начало работу. Он также отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины должно быть восстановлено согласно действующему постановлению от 2015 года.

При этом Р.Лещенко назвал ошибкой объединение аграрного министерства с Министерством экономического развития и торговли.

"Мы считаем, что была допущена большая ошибка правительством Алексея Гончарука в той части, что касается ликвидации Минагрополитики. Это была абсолютная диверсия по отношению к стране, и все это привело к тому, что мы сегодня находимся в ситуации, когда мы как агросектор должны доказывать свою необходимость и свою важность", - указал он.

Ранее Р.Лещенко сообщил, что работа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины начнется в полноценном режиме с 1 марта.

Как сообщалось, Кабмин воссоздал Минагропрод, отменив его присоединение к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и определил его численность в 203 человека.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Турция намерена восстановить высокий уровень выплавки стали
17:35
За экологией в Украине будут следить из космоса
17:19
Механизм решения налоговых споров должен быть прозрачным – АМКР
16:41
BHP Group поможет японской JFE Steel в сокращении выбросов при выплавке стали
16:18
Кабмин продолжает обсуждать тарифы с МВФ
15:53
Эксперты ожидают падения цен на железную руду
15:38
ЦГОК и СевГОК снизили выпуск окатышей
15:13
Коболев решил помочь приватизировать ОПЗ
14:51
Чистая прибыль Норникеля упала почти на 40%
14:30
Рада отправила на доработку законопроект о выбросах
14:13
Угля на ТЭС Украины осталось на 1-4 дня работы
13:52
Кабмин обещает удержать цены на газ для населения до конца года
13:31
Канада поможет Ботсване восстановить работу национальной медной компании
13:14
Перевалка грузов в порту Черноморск упала на 38%
12:51
Германия хочет убедить США снять санкции против Северного потока-2
12:34
Государство не должно обделять вниманием внутреннего инвестора - Шпенов
12:32
Норвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в стране
12:15
Рост цен на сырье позволил Glencore выплатить 1,6 млрд долл. дивидендов
11:59
Nucor рассчитывает получить 900 млн долл. прибыли
11:42
Кабмин и Рада должны подготовить единый законопроект об индустриальных парках - Магомедов
15.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!