Сельхозпроизводство в Украине упало на 11,5%

Отсутствие институционного регулирования в отрасли АПК привело к снижению сельхозпроизводства в 2020 году на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, а производство продукции растениеводства упало на 13,6%.
Об этом сообщил министр Роман Лещенко во время обсуждения проекта "Национальная экономическая стратегия-2030".
"Когда идет процесс утраты экспортных рынков, когда агросектор не имеет своей коммуникационной платформы, у нас есть четкое понимание того, что 2019 год был предпосылкой для такого падения всех базовых показателей АПК в силу того, что не может ключевая отрасль страны оставаться без институционного регулирования", - заявил Р.Лещенко, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, Р.Лещенко выразил возмущение тем, что спустя два месяца с момента назначения министра аграрной политики министерство все еще не начало работу. Он также отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины должно быть восстановлено согласно действующему постановлению от 2015 года.
При этом Р.Лещенко назвал ошибкой объединение аграрного министерства с Министерством экономического развития и торговли.
"Мы считаем, что была допущена большая ошибка правительством Алексея Гончарука в той части, что касается ликвидации Минагрополитики. Это была абсолютная диверсия по отношению к стране, и все это привело к тому, что мы сегодня находимся в ситуации, когда мы как агросектор должны доказывать свою необходимость и свою важность", - указал он.
Ранее Р.Лещенко сообщил, что работа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины начнется в полноценном режиме с 1 марта.
Как сообщалось, Кабмин воссоздал Минагропрод, отменив его присоединение к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и определил его численность в 203 человека.