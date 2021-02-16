Кабмин продолжает обсуждать тарифы с МВФ В рамках переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) Украина подтверждает обязательства отменить ограничение цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств (ПСО) – после апреля.



Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил в кулуарах форума "Украина 30".



"Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали различные подходы и различные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе", – сказал Ю.Витренко.



Комментируя свое заявление о том, что после отмены с апреля ограничения цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м он не подорожает до конца года, Ю.Витренко уточнил, что речь идет о годовом продукте, многое зависит от активных действий правительства.



"При определенных условиях и определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99 (грн за кубометр, – ред.). Мы видим для этого реальные возможности", – подчеркнул глава Минэнерго.



По словам исполняющего обязанности министра, для ТКЭ также нарабатываются решения для их стабильного развития после отмены режима ПСО: "Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста".



Касаясь введенного до конца марта ограничения цены на электроэнергию в 1,68 грн/кВт-ч, Витренко сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще нарабатывается.



"По электроэнергии мы еще нарабатываем механизмы, что делать на ближайшее будущее и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ", – отметил глава Минэнерго.



Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года.



Напомним, изначально максимальная цена на газ для населения в январе достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре. Минимальная цена газа выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



