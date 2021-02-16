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Кабмин продолжает обсуждать тарифы с МВФ

16.02.21 16:18 , Интерфакс Украина
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В рамках переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) Украина подтверждает обязательства отменить ограничение цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств (ПСО) – после апреля.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил в кулуарах форума "Украина 30".

"Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали различные подходы и различные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе", – сказал Ю.Витренко.

Комментируя свое заявление о том, что после отмены с апреля ограничения цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м он не подорожает до конца года, Ю.Витренко уточнил, что речь идет о годовом продукте, многое зависит от активных действий правительства.

"При определенных условиях и определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99 (грн за кубометр, – ред.). Мы видим для этого реальные возможности", – подчеркнул глава Минэнерго.

По словам исполняющего обязанности министра, для ТКЭ также нарабатываются решения для их стабильного развития после отмены режима ПСО: "Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста".

Касаясь введенного до конца марта ограничения цены на электроэнергию в 1,68 грн/кВт-ч, Витренко сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще нарабатывается.

"По электроэнергии мы еще нарабатываем механизмы, что делать на ближайшее будущее и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ", – отметил глава Минэнерго.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года.

Напомним, изначально максимальная цена на газ для населения в январе достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре. Минимальная цена газа выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн.

МинПром

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