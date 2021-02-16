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Эксперты ожидают падения цен на железную руду

16.02.21 15:53 , МеталлТорг
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Как сообщает Financial Review, банк Capital Economics ожидает, что к концу 2021 года стоимость железной руды упадет примерно до 100 долл. за тонну.

По данным Fastmarkets MB, на прошлой неделе спотовая цена выросла на 1,7%, до 166,90 долл. за тонну.

Джеймс О’Рурк из Capital Economics пессимистичен по двум причинам.

"Во-первых, мы ожидаем замедления роста спроса в Китае, на который приходится примерно две трети мирового потребления. Действительно, факторы, которые сыграли роль попутного ветра для сектора недвижимости и, в свою очередь, роста спроса на железную руду в 2020 году, превратятся в встречный ветер в этом году". К ним относят новые ограничения на долю кредитов сектору недвижимости, что будет сдерживать рост спроса на сталь и, в свою очередь, аппетита на железную руду.

Вторая ключевая причина пессимизма заключается в том, что, по мнению Дж. О’Рурка, предложение, особенно из Бразилии (которая поставляет около 15% мирового объема), в этом году увеличится, после сокращения примерно на 3% в 2020.

"Сравнивая наши прогнозы спроса и предложения, мы полагаем, что рыночный дефицит, существовавший в 2020 году, существенно сократится в 2021 году. Тем не менее рынок по-прежнему будет иметь небольшой дефицит, - сказал экономист по сырьевым товарам. - Соответственно, хотя в первой половине 2021 года цены могут оставаться на уровне, но должны упасть к концу года, поскольку экономический спад в Китае отправит рынок в профицит".

МинПром

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