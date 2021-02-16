ЦГОК и СевГОК снизили выпуск окатышей Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) в 2020 году сократил производство товарных железорудных окатышей на 5,4% по сравнению с 2019 годом – до 2,27 млн т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.



За год производство железорудного концентрата возросло на 10% по сравнению с 2019 годом – до 4,904 млн т.



По итогам 2019 года ЦГОК нарастил производство товарных окатышей на 4,3% по сравнению с 2018 годом – до 2,402 млн т. Выпуск железорудного концентрата увеличился на 0,5%, до 4,436 млн т.



Центральный ГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного сырья: концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.



Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) в 2020 году снизил производство товарных окатышей на 32,6% по сравнению с 2019 годом – до 5,28 млн т.



Выпуск концентрата за год увеличился на 4% – до 12,74 млн т.



"Производство товарного концентрата увеличилось в основном из-за изменения портфеля заказов в пользу концентрата на СевГОКе, а выпуск товарных окатышей уменьшился", – говорится в сообщении.



По итогам 2019 года СевГОК сократил производство окатышей на 7,2% по сравнению с 2018-м – до 7,849 млн т. Выпуск концентрата вырос на 14,9%, до 12,245 млн т.



СевГОК является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий в Европе. Комбинат входит в группу "Метинвест", основные акционеры – СКМ (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).



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