Коболев решил помочь приватизировать ОПЗ НАК "Нафтогаз Украины" предоставила Фонду госимущества (ФГИ) предложения по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.



"Мы предложили конструкцию, при которой можем помочь подготовить ОПЗ к приватизации. Такое предложение мы сделали ФГИ. Для всех участников рынка очевидно, что при текущей проблеме долгов перед группой Ostchem и трейдером, который сейчас занимается толлинговой схемой, качественно подготовить этот объект к приватизации невозможно. Ждем реакции", – сказал А.Коболев.



В то же время он не стал уточнять суть предложений "Нафтогаза".



Как сообщалось, и.о. главы правления ОПЗ Николай Парсентьев в колонке для Интерфакс-Украина в январе сообщил, что долговые обязательства перед предыдущими поставщиками газа остаются ключевым вызовом для работы ОПЗ. По его словам, речь идет о 2,1 млрд грн долга НАК "Нафтогаз Украины" и решении Стокгольмского арбитража 2016 года о выплате 250 млн долл. группе Ostchem Holding.



"По поводу последнего долга еще ведутся судебные разбирательства в судах украинской юрисдикции", – отметил и.о. главы правления.



ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.



ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.



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