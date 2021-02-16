Чистая прибыль Норникеля упала почти на 40%

Чистая прибыль "Норникеля" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 39% по сравнению с показателем годом ранее, до 3,634 млрд долл, показатель EBITDA - на 3%, до 7,651 млрд долл., следует из отчета компании.
Рентабельность по EBITDA составила 49% против 58% годом ранее. Выручка "Норникеля" в отчетный период выросла на 15% в годовом исчислении, до 15,55 млрд долл. за счет увеличения биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе.
Капитальные вложения компании увеличились на 33%, до 1,76 млрд долл. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,6х против 1,2х на конец первого полугодия 2020 года.
"Норникель" объявит решение о финальных дивидендах за 2020 год в мае. "Финальные дивиденды за 2020: будут озвучены в мае", - сказано в презентации.
Компания также ожидает капитальные затраты в 2021 году в объеме 3-3,4 млрд долл., а в период с 2022 года по 2025 год - в среднем 3,5-4 млрд долл. ежегодно.