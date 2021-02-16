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Кабмин обещает удержать цены на газ для населения до конца года

16.02.21 13:52 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров готовит ряд решений, призванных сдержать рост цен на газ для населения после завершения действия введенного на февраль-март ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр.

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил на брифинге в рамках форума "Украина 30: Платежка".

"Это ограничение завершает свое действие в марте, что будет в апреле? Если бы правительство ничего не делало, то исходя из той конъюнктуры на рынке, которую мы видим, в том числе и на европейском рынке, можно ожидать, что будет рост цен. Но правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над стабильным решением, без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,77 (грн за кубометр, – ред.)", – сказал Ю.Витренко.

По словам и.о. министра, уже есть определенные варианты действий для сдерживания роста цен.

"У нас есть такие варианты, мы не допустим того, чтобы до конца года цена росла. Это и комбинация годового тарифа, это комбинация так называемой "gas release program", то есть когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок, как годовой продукт, который смогут покупать поставщики газа уже для населения. Потому что, чтобы продать газ населению, нужно его где-то купить. Это все будет сделано для того, чтобы обеспечить стабильную цену не выше 6,99 до конца года", – рассказал Ю.Витренко.

И.о. министра высказал уверенность, что конкуренция при этом между поставщиками газа на рынке сохранится.

"Мы просто хотим создать такую структуры рынка, такой дизайн рынка, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночными методами сделать так, что будут рыночные цены, но при этом они не будут выше, чем 6,99 грн", – добавил Ю.Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года.

Напомним, изначально максимальная цена на газ для населения в январе достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре. Минимальная цена газа выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

МинПром

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