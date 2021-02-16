Канада поможет Ботсване восстановить работу национальной медной компании Правительство Ботсваны заключило предварительное соглашение с канадской компанией Premium Nickel Resources, которая на шестимесячный срок получает преимущественное право на приобретение активов национальной медной компании BCL.



Канадская компания намерена привлечь 26,5 млн долл. для финансирования проекта по изучению финансового состояния BCL. После этого она может сделать предложение о покупке предприятия, простаивающего уже более четырех лет.



Компания BCL занимается добычей медно-никелевой руды с 1956 г. Однако в 2016 г. она обанкротилась из-за низких мировых цен на медь и неспособности обслуживать задолженность, превысившую 700 млн долл. В 2015 г. на руднике Mowana было добыто около 40 тыс. т меди и никеля.



Повышение цен на рынке меди повысило интерес иностранных инвесторов к "Медному поясу Калахари", большая часть которого залегает на территории Ботсваны. В настоящее время в стране уже реализуются два медных проекта.



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