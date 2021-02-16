Германия хочет убедить США снять санкции против Северного потока-2 Германия планирует убедить Соединенные Штаты Америки отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину. Об этом сообщает Financial Times.



"Как только "Северный поток-2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом, мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.



В Берлине ожидаются, что с приходом на пост госсекретаря США Энтони Блинкена будет отменена санкционная политика в отношении "Северного потока-2". При этом издание отмечает, что со стороны новой администрации Белого дома есть желание наладить отношения с Берлином. В частности, США рассматривают Германию как важного союзника в вопросе противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменению климата.



Отметим, днями в России заявили, что "Северный поток-2" достроен на 95%. При этом в Москве уверены, что он будет достроен, несмотря на санкции со стороны США.



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