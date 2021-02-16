Государство не должно обделять вниманием внутреннего инвестора - Шпенов Государство должно быть инвестиционной няней и для украинского бизнеса и инвестора. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Пока мы ждем внешних инвесторов, очень важно не забывать о внутренних. Ведь во время кризиса именно они сохраняют существующие и создают новые рабочие места, платят налоги и поддерживают экономику страны. Следует вспомнить, к примеру, ситуацию с производителями ВИЭ, которая негативно влияет на инвестиционный имидж Украины. Задолженность перед ними до сих пор не погашена, хотя правительство обещало рассчитаться с долгами еще в конце прошлого года", - отметил он.



"В поисках денег за рубежом, не нужно рубить сук, на котором сидишь. Государство должно быть инвестиционной няней и для украинского бизнеса и инвестора", - добавил Д.Шпенов.



Как известно, по итогам официального визита Президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны меморандумы и контракты на сумму от 3 млрд долларов. Договорились о расширении сотрудничества в военно-промышленно сфере, в сферах туризма, инвестиций, культуры и торговли.



ОАЭ - региональный лидер и крупная нефтеперерабатывающая страна. Переговоры на высоком уровне наверняка позволят привлечь инвестиции, которых ждет Украина, отмечает Д.Шпенов. Во всяком случае, президент Зеленский уверен, что представители эмиратского государства и бизнеса заинтересованы вкладывать деньги в экономику Украины.



"Конечно, экономический потенциал Украины огромен и не реализован в полной мере. Эффективная коммуникация на межгосударственном уровне - очень хороший инструмент поиска инвесторов. Тем более, что власть на иностранные инвестиции возлагает огромные надежды", - сказал политик.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



