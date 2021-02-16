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Государство не должно обделять вниманием внутреннего инвестора - Шпенов

16.02.21 12:34
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Государство должно быть инвестиционной няней и для украинского бизнеса и инвестора. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Пока мы ждем внешних инвесторов, очень важно не забывать о внутренних. Ведь во время кризиса именно они сохраняют существующие и создают новые рабочие места, платят налоги и поддерживают экономику страны. Следует вспомнить, к примеру, ситуацию с производителями ВИЭ, которая негативно влияет на инвестиционный имидж Украины. Задолженность перед ними до сих пор не погашена, хотя правительство обещало рассчитаться с долгами еще в конце прошлого года", - отметил он.

"В поисках денег за рубежом, не нужно рубить сук, на котором сидишь. Государство должно быть инвестиционной няней и для украинского бизнеса и инвестора", - добавил Д.Шпенов.

Как известно, по итогам официального визита Президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны меморандумы и контракты на сумму от 3 млрд долларов. Договорились о расширении сотрудничества в военно-промышленно сфере, в сферах туризма, инвестиций, культуры и торговли.

ОАЭ - региональный лидер и крупная нефтеперерабатывающая страна. Переговоры на высоком уровне наверняка позволят привлечь инвестиции, которых ждет Украина, отмечает Д.Шпенов. Во всяком случае, президент Зеленский уверен, что представители эмиратского государства и бизнеса заинтересованы вкладывать деньги в экономику Украины.

"Конечно, экономический потенциал Украины огромен и не реализован в полной мере. Эффективная коммуникация на межгосударственном уровне - очень хороший инструмент поиска инвесторов. Тем более, что власть на иностранные инвестиции возлагает огромные надежды", - сказал политик.

МинПром

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