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Норвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в стране

16.02.21 12:32 , Интерфакс
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Нефтяной компании Equinor ASA удалось избежать забастовки сотрудников нефтеперерабатывающего завода Mongstad, крупнейшего в Норвегии, сообщил Bloomberg.

Разногласия между сотрудниками и руководством компании оказались столь серьезными, что к переговорам пришлось подключить государственного посредника - Норвежскую ассоциацию нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil & Gas Association, NOGA).

Члены профсоюза SAFE и представители NOGA начали в понедельник переговоры и сумели договориться спустя пять часов после установленного срока.

Ранее профсоюз предупреждал, что в отсутствие нового соглашения 12 рабочих Mongstad выйдут на забастовку.

"Мы удовлетворены тем, что стороны смогли договориться об условиях нового коллективного соглашения", - заявила Элизабет Браттебо Фенне, представлявшая NOGA на переговорах.

В понедельник Equinor заявила, что забастовка на Mongstad может привести к приостановке добычи на нескольких месторождениях норвежского континентального шельфа, включая Johan Sverdrup и Troll.

МинПром



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