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Nucor рассчитывает получить 900 млн долл. прибыли

16.02.21 11:59 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor рассчитывает получить рекордную квартальную прибыль в первом квартале, поскольку ее различные сегменты производства стали демонстрируют высокие показатели благодаря устойчивому спросу на конечных рынках.

"Мы воодушевлены положительными экономическими тенденциями и высоким спросом мы наблюдаем за нашими рынками", - сказал генеральный директор Nucor Леон Топалян в заявлении, обновляющем финансовый прогноз компании на первый квартал.

По его словам, чистая прибыль Nucor в этом квартале может достичь 900 млн долл., что превзойдет предыдущий рекорд компании по квартальной чистой прибыли, установленный в 2008 году

Компания также отметила, что показатели сегмента переработки и сбыта стальной продукции Nucor в первом квартале должны быть такими же, как и в четвертом квартале.

"Nucor решила предоставить эту обновленную информацию из-за того, что она считает необычно большим разрывом между ее внутренним прогнозом и текущей средней оценкой прибыли за первый квартал, - сказал Nucor. - Сильные операционные результаты за январь, а также недавние пересмотры внутренних прогнозов укрепляют уверенность Nucor в ожидаемых результатах".

МинПром





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