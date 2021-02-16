Nucor рассчитывает получить 900 млн долл. прибыли

Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor рассчитывает получить рекордную квартальную прибыль в первом квартале, поскольку ее различные сегменты производства стали демонстрируют высокие показатели благодаря устойчивому спросу на конечных рынках.
"Мы воодушевлены положительными экономическими тенденциями и высоким спросом мы наблюдаем за нашими рынками", - сказал генеральный директор Nucor Леон Топалян в заявлении, обновляющем финансовый прогноз компании на первый квартал.
По его словам, чистая прибыль Nucor в этом квартале может достичь 900 млн долл., что превзойдет предыдущий рекорд компании по квартальной чистой прибыли, установленный в 2008 году
Компания также отметила, что показатели сегмента переработки и сбыта стальной продукции Nucor в первом квартале должны быть такими же, как и в четвертом квартале.
"Nucor решила предоставить эту обновленную информацию из-за того, что она считает необычно большим разрывом между ее внутренним прогнозом и текущей средней оценкой прибыли за первый квартал, - сказал Nucor. - Сильные операционные результаты за январь, а также недавние пересмотры внутренних прогнозов укрепляют уверенность Nucor в ожидаемых результатах".