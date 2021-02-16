Кабмин и Рада должны подготовить единый законопроект об индустриальных парках - Магомедов Правительству и парламенту необходимо сесть за стол переговоров и подготовить один законопроект об индустриальных парках, который позволит создать в стране точки роста промышленного производства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Как известно, ранее комитет ВРУ по вопросам интеграции в Европейский Союз дал положительные заключения по двум законопроектам, которые должны облегчить процедуру создания и функционирования индустриальных парков в Украине. Теперь оба законопроекта ожидают заключений Антимонопольного комитета относительно влияния на конкуренцию.



Оба законопроекта поданы на рассмотрение профильными комитетами еще в ноябре 2020 года. З/п № 4416 вносит изменения в ЗУ "Об индустриальных парках" по части упрощения процедуры создания и стимулирования деятельности парков. Альтернативный зп №4416-1 направлен на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках.



В обоих документах решаются задачи повышения уровня привлекательности таких парков с точки зрения оптимизации их работы и привлечения господдержки. Не дожидаясь рассмотрения парламентом указанных законопроектов, правительство одобрило собственный законопроект, в котором значительно ужесточаются требования по созданию индустриальных парков и механизмам их финансирования.



"Такую ситуацию иначе, как странной не назовешь. Привлечение инвестиций в промышленный сектор – одна из основных задач государственной промышленной политики. Не политики правительства и не политики парламента, а именно политики государства. Что подумают инвесторы, глядя на то, какие противоположные по духу документы разрабатываются в Кабмине и ВРУ?", - отмечает М.Магомедов.



Он напомнил, что в Германии действует более 200 промышленных парков, в Чехии более 140. Польша создала за последние 25 лет более 60 парков. В Венгрии около 200 индустриальных парков формируют 18% ВВП и создают 200 тыс рабочих мест. В Украине на конец 2020 года зарегистрировано 45 таких парков, работающих с минимальной эффективностью.



"Бизнес не хочет понимать: кто виноват в том, что создание и развитие индустриальных парков в Украине буксует на месте. Вместо возможностей власть упорно продолжает создавать трудности. В такие страны не идут серьезные инвестиции", - подчеркнул народный депутат.



МинПром



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