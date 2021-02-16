В 2020 году Метинвест увеличил чистую прибыль на 54% В 2020 году группа "Метинвест" увеличила чистую прибыль на 54% по сравнению с предыдущим годом, до 526 млн долл., при росте маржи с 3% до 5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Выручка "Метинвеста" сократилась на 3% – до 10,453 млрд долл, EBITDA возросла на 82% - до 2,204 млрд долл. при росте маржи на 10 п.п. - до 21% с 11%.



Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до 2,937 млрд долл. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до 826 млн долл. Чистый долг снизился на 23% - до 2,111 млрд долл. Капитальные инвестиции сократились на 37% - до 663 млн долл..



Комментируя итоги 2020 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что в условиях пандемии COVID-19 "Метинвест" предпринимал меры по защите сотрудников и регионов присутствия, добиваясь прогресса в реализации проектов, связанных с экологией, взаимодействием с сообществами и корпоративным управлением (ESG). По его словам, были введены усовершенствованные медицинские протоколы на всех предприятиях, административный персонал переведен на удаленную работу. В местные медицинские учреждения поставлены тест-системы и кислородное оборудование. Он добавил, что следующая задача - поддержание бесперебойного производства на всех активах.



Предвидя сложные внешние условия, в группе в 2020 году сократили капзатраты, при этом сохранив их на приемлемом уровне. К завершенным ключевым проектам относятся запуск новой моталки модернизированного стана горячей прокатки на ММК и модернизация обогатительной фабрики на Центральном ГОКе. Проводится плановый пересмотр технологической стратегии 2030 для достижения максимального экономического эффекта.



В то же время акцент на операционных улучшениях с целью повышения глобальной конкурентоспособности себестоимости производства продукции позволил "Метинвесту" получить общий эффект в размере 376 млн долл. в 2020 году. Возросла эффективность потребления сырья и энергоресурсов, повысилась производительность оборудования, оптимизирована логистика, улучшен продуктовый сортамент и др.



"Метинвест" адаптировал сортамент и перенаправил объемы продаж: например, больше железорудной продукции и металлопродукции направлено в Китай на фоне стремительного восстановления и масштабных инвестиций в программы экономического стимулирования.



По его словам, показатель EBITDA за прошлый год вырос на 82% по сравнению с предыдущим годом, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 п.п. – до 21%. Сгенерировано $916 млн свободного денежного потока, что позволило втрое увеличить баланс денежных средств на конец года до 826 млн долл.



Кроме того, качество долгового портфеля улучшилось в результате продления сроков погашения облигаций. Впервые группа начала сотрудничать с международной финансовой организацией – Черноморским банком торговли и развития. Запущена новая программа секьюритизации для итальянских перекатных активов. Соотношение чистого долга группы к EBITDA снизилось до 1.0x по состоянию на 31 декабря 2020 года.



"В 2020 году мы внесли свой вклад в достижение сокращения выбросов углекислого газа, завершив основные работы по аглофабрике ММК, крупнейшему экологическому проекту за всю историю Украины. Реализовала рекордно высокий объем экологических инвестиций на сумму более 200 млн долл.", - добавил Ю.Рыженков.



По его словам, наряду с реализацией инвестпрограммы в 2021 году планируется сохранить и улучшить операционную эффективность. Осуществляется работа по сохранению высокой ликвидности, рассматриваются варианты для усиления вертикальной интеграции.



"Мы благодарны нашим стейкхолдерам за поддержку в это непростое время", - резюмировал Ю.Рыженков.



МинПром



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