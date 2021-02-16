ОПК может стать локомотивом украинской промышленности - Магера Развитие оборонно-промышленного комплекса может стать локомотивом украинской промышленной политики. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что развитие оборонной промышленности выгодно отечественному горно-металлургическому комплексу. "Ведь оборонка является очень металлоемкой отраслью. Металлургам сегодня крайне важно расширить внутренний рынок металлопродукции, так как риски на внешних рынках значительно выросли. Очень хочется увидеть в законопроекте о промышленной политике тесную интеграцию ОПК с ГМК через механизмы оборонного заказа и локализацию производства", - сказал нардеп.



С.Магера также выразил уверенность, что Украина имеет сегодня хорошие перспективы для расширения экспортной линейки оборонной продукции. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции, Вооруженными силами Иордании и Минобороны Бразилии. Реализация договоренностей обеспечит украинскую промышленность дополнительными заказами и позволит нарастить производство, считает он.



Как известно, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности принялось за разработку законопроекта "О государственной промышленной политике". Украинские промышленники давно ждут принятия этого законопроекта, напомнил С.Магера.



Минстратегпром был создан в 2020 году. Пока на его счету более 20 нормативно-правовых актов для Кабинета Министров. Плюс начало работы по созданию Центра сертификации продукции из специальной стали, сплавов и металлургического материаловедения.



Сегодня эксперты Министерства продолжают работу над нормативно-правовой базой, необходимой для внедрения закона "Об оборонных закупках". Согласно планам Министерства, в 2021 году в оборонной промышленности будут созданы два государственных холдинга: "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".



МинПром



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