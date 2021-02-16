В 2021 году нужно заложить основы долгосрочного роста экономики - Шпенов В текущем году в Украине должны быть сформированы институциональные основы экономического роста в 2022 году. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Как это сделать? Однозначного ответа на этот вопрос не сможет дать никто. Это предмет серьезной экспертной дискуссии. Однако есть ряд вопросов, которые необходимо решить при любом развитии событий", - сказал он.



По мнению нардепа, во-первых, добиться успешного пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. Нам нужен промышленный безвиз и смягчение торговых ограничений Евросоюза против украинской промышленной продукции.



Во-вторых, в Украине необходимо расширить внутренний рынок промышленной продукции, чтобы обеспечить отечественные предприятия дополнительными заказами. Это можно сделать, реализуя такие крупные проекты, как инвестиционная программа "Укразализныци" или "Большое строительство", считает он.



В-третьих, правительство и парламент должны разработать и внедрить систему фискальных и кредитных стимулов для бизнеса. Предприниматели самостоятельно не смогут без масштабных потерь преодолеть последствия самого разрушительного кризиса в украинской истории, считает политик.



Напомним, по последним прогнозам Минэкономики, по результатам первого квартала ВВП, скорее всего, упадет. Но во втором ожидается значительный рост – более 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



В целом Минэкономики пока сохраняет прогноз роста украинской экономики на 2021 год на 4,8%. При этом рост промышленного производства может перевалить отметку в 5%.



МинПром



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