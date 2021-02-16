Витренко предложил уволить все руководство Нафтогаза Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер- министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене правления НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета компании. Об этом говорится в письме Ю.Витренко главе правительства от 12 февраля, сообщает Lb.ua.



В документе Ю.Витренко указывает несколько причин для таких кадровых изменений. В том числе невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.



В частности, кроме снижения добычи в 2019-2020 годах Ю.Витренко отмечает, что "Нафтогаз" ожидает сокращения добычи и в период 2021-2025 годов – прогнозируемые компанией объемы добытого газа в 2025 году варьируются от 9,9 млрд до 12,5 млрд кубометров по разным сценариям.



Кроме того, в качестве аргумента Ю.Витренко приводит результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года Госаудитслужбой, которыми установлены нарушения, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.



Также и.о. министра указывает на обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков Налоговой службы нарушения в АО "Укртрансгаз" на сумму 37,3 млрд грн, которые якобы привели к занижению уплаченных "Нафтогазом" дивидендов на сумму 35,2 млрд грн.



"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета АО "НАК

"Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", – говорится в письме.



Ю.Витренко также предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз".



Сейчас уволить главу "Нафтогаза" может лишь наблюдательный совет компании, который состоит из 5 действующих членов – 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно устава НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава наблюдательного совета, или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.



Как сообщалось, Ю.Витренко – бывший ближайший соратник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" А.Коболева. Вместе они работали в компании с 2014 года. Однако в конце 2018 года между топ-менеджерами "Нафтогаза" начался конфликт, завершившийся увольнением Ю.Витренко в 2020 году.



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