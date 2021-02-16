Японская Mitsubishi купила долю в чилийском медном руднике Японская компания Mitsubishi Materials завершила сделку по приобретению 30% акций чилийского медного рудника Mantoverde за $275 млн. Это приобретение было анонсировано еще в феврале 2020 г., но отложено из-за эпидемии коронавируса.



Продажа 30%-го пакета дает возможность британской компании Mantos Copper, владеющей контрольным пакетом рудника, завершить процесс финансирования проекта расширения мощностей Mantoverde общей стоимостью $784 млн.



В настоящее время на руднике разрабатывается оксидная медная руда. Реализация нового проекта позволит ввести в хозяйственный оборот соседнее месторождение сульфидной руды и за счет этого продлить срок функционирования предприятия до 2041 г. Проект включает строительство обогатительной фабрики, опреснительной установки для снабжения рудника пресной водой, а также сопутствующей инфраструктуры.



Ввод в строй новых мощностей намечен на 2023 г. Предполагается, что объем производства на Mantoverde возрастет от нынешних 50-60 тыс. до 110 тыс. т в год, из которых порядка 30 тыс. т будет представлено катодной медью, а остальное — концентратом. При этом 42% полученного концентрата будет отправляться на завод Mitsubishi в Японию.



МинПром



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