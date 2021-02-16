ArcelorMittal хочет продать 600 тыс. тонн проката с сертификатами о выбросах

Корпорация ArcelorMittal заявила, что рассчитывает в 2021 г. продать на европейском рынке порядка 600 тыс. т листового проката, снабженного сертификатами о сниженном уровне выбросов углекислого газа. Компания начала такие продажи в декабре прошлого года.
"Углеродный" аудит для ArcelorMittal осуществляет европейская сертификационная компания DNV-GL. Она, в частности, подтверждает, что в процессе производства данной стальной продукции использовалась возобновляемая энергия либо предпринимались другие меры, направленные на сокращение эмиссии углекислого газа.
Как отмечает ArcelorMittal, спрос на "сертифицированный2 прокат в странах Евросоюза растет. Потребители используют его, чтобы снизить свои косвенные эмиссии так называемого третьего уровня, причиной которых являются используемые материалы.
Правда, пока что его доля на региональном рынке небольшая. В 2020 г. ArcelorMittal продала в Европе 32,9 млн. т стальной продукции, что на 22% меньше, чем годом ранее. Однако корпорация прогнозирует рост его популярности.
В дальнейшем компания намерена снижать выбросы углекислого газа двумя основными способами. Первый — это внедрение технологий улавливания и захоронения углекислого газа, а второй — использование водорода для получения восстановленного железа.