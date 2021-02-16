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В первой половине февраля Украина увеличила импорт сжиженного газа на 17%

16.02.21 09:23
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Поставки сжиженного газа за 14 дней февраля составили 51,8 тыс. тонн, что на 7,5 тыс. тонн, или 17%, больше аналогичного периода января. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает enkorr.

Как отмечает издание, эти объемы не включают в себя сырье для "Карпатнефтехима".

Рост зафиксирован по всем основным странам-поставщикам. Отгрузки из России выросли на 5% к аналогичному периоду января. В частности, "Роснефть" нарастила поставки на 31%, до 15 тыс. тонн. В то же время "Лукойл" за данный период сократил отгрузки вдвое. Сокращение связано с перебоями в поставках ШФЛУ на Пермский НПЗ.

На фоне существенного роста цен активизировались спотовые поставки газа из РФ. Так, "БРСМ-Нафта" завезла 1,1 тыс. тонн СУГ с "Омского каучука", еще 540 тонн импортировали компания "СП Газ" и "Захидэкотоп" с ГНС "Газпромнефть-Газенергосеть".

Поставки из Казахстана выросли на 28%. При этом впервые с июля 2020 года был оформлен импорт газа производства Атырауского НПЗ – 800 тонн привезла компания "Евромин Энерджи", украинское подразделение Vitol S.A..

Импорт из Беларуси составил 12 тыс. тонн, что на 27%, или 2,5 тыс. тонн, больше аналогичного периода января.

МинПром

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