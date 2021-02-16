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Большинство энергоблоков АЭС переведут на американское топливо до конца года

16.02.21 08:11
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Большинство атомных энергоблоков украинских АЭС будут работать на топливе американской компании Westinghousе уже до конца 2021 года.

Об этом во время панельной дискуссии сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Как вы знаете, у нас насчитывается 15 энергоблоков, из них два - так называемые малые на Ривненской АЭС. Сейчас 7 энергоблоков загружаются российским топливом, 6 - топливом производства компании Westinghouse. В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ривненской АЭС американским топливом", - отметил Котин.

По словам руководителя "Энергоатома", в прошлом году компания подписала договор с Westinghouse по завершению сертификации и поставки Украине топлива на один с малых реакторов ВВЭР-440. Таким образом Украина первой в Европе начала использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков типа ВВЭР-440. Это решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности.

Котин напомнил, что страна успешно осуществила программу диверсификации поставок ядерного топлива, выполнив рекомендации МАГАТЭ и сделав это первой среди стран, на атомных станциях которых эксплуатируются реакторы ВВЭР-1000.

"В соответствии с этой программой доля топлива от одного поставщика не может превышать 60-70%", - уточнил глава "Энергоатома".

МинПром

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