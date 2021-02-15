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Веерных отключений не будет – Укрэнерго

15.02.21 18:02 , Укринформ
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НЭК "Укрэнерго" не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей и имеет план сбалансирования энергосистемы в нынешний проблемный осенне-зимний период.

Об этом председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", сообщает  Укринформ.

"Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе", - сообщил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей - ни на этой неделе, ни в будущем.

"Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже", - отметил В.Кудрицкий.

Выступая на Всеукраинском форуме, он выразил уверенность, что в следующем отопительном сезоне Украина не будет иметь проблем с обеспечением топливом тепловых электростанций, а также с аномальной аварийностью на ТЭС, которая наблюдается нынешней зимой.

В январе-феврале текущего года 12 энергоблоков ДТЭК были выведены в незапланированный аварийный ремонт, несмортя на наличие официального подтверждения об их готовности к отопительному сезону. Как следствие, ДТЭК не выполнял требований "Укрэнерго" относительно включения энергоблоков в работу. Также ДТЭК ограничил поставки угля государственной компании "Центрэнерго", что привело к выводу из работы части ее блоков из-за отсутствия топлива.

По данным "Укрэнерго", в январе-феврале текущего года запасы угля на теплоэлектростанциях были на 43% меньше минимально необходимого уровня.

МинПром

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