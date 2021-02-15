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Voestalpine получила чистого убытка почти на 160 млн евро

15.02.21 17:51 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, австрийский производитель специальной стали, компания Voestalpine сообщила о почти неизменном убытке за первые девять месяцев 2020/21 финансового года и сказала, что дальнейшее развитие бизнеса трудно предсказать.

Чистый убыток за девять месяцев до декабря составил 159,3 млн евро (192,40 млн долл.) при снижении выручки на 17%, 7,97 млрд евро.

Группа сообщила, что неопределенность относительно будущего экономического развития резко возросла: "Риск простоев производства или сбоев в основных цепочках поставок из-за пандемии в настоящее время предсказать невозможно".

Voestalpine AG отметила, что выручка и прибыль упали в первые девять месяцев финансового года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но эти показатели начали восстанавливаться во второй половине периода.

Выручка снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, упав до 8 млрд евро (9,64 млрд долл.) с 9,6 млрд евро ранее. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 683 млн евро по сравнению с 837 млн евро​​ в предыдущем году, в то время как компания понесла убыток до уплаты процентов и налогов в размере 134 млн евро, увеличившись с 82 млн евро в прошлом в результате убытков от обесценения.

Убыток компании после уплаты налогов составил 159 млн евро, как и в предыдущем году.

"Несмотря на положительные рыночные сигналы, еще предстоит увидеть, как будущий ход пандемии Covid-19 повлияет на мировую экономику", - сказал Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine.

Компания заявила, что ожидает, что Ebitda составит около 1 млрд евро за полный 2020/2021 год, что ближе к верхней границе ранее запланированного диапазона.

МинПром

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