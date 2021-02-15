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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами упало до менее 5 млрд долл.

15.02.21 16:54 , Бизнес Цензор
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Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2020 году сократилось на 54,6% по сравнению с 2019 годом и составило 4,88 млрд долл. (в 2019 году – 10,75 млрд долл.).

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году экспорт товаров по сравнению с 2019 годом сократился на 1,7% (на 0,85 млрд долл.), составив 49,21 млрд долл., импорт – на 11% (на 6,69 млрд долл.), до 54,09 млрд долл., передает Интерфакс-Украина.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за 2019 год – 0,82).

Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем возросли на 3,3%, импорта – на 3,7. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2020 года было отрицательное и составило 0,5 млрд долл. В ноябре 2020 года также отрицательное – 0,47 млрд долл.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 234 стран мира.

МинПром

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