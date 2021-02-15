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Salzgitter объявил форс-мажор по поставкам стали из-за снегопада

15.02.21 16:40 , Металлургпром
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Немецкий производитель стали Salzgitter объявил форс-мажор в отношении поставок стали, сообщает агентство Argus, ссылаясь на письмо компании.

Вторая по величине сталелитейная компания Германии заявила, что из-за зимней погоды грузовая станция Зальцгиттер-Беддинген была закрыта, а поезда "застряли" на всей железнодорожной грузовой сети.

В нем говорится, что на прошлой неделе движение по железной дороге и внутренним водным путем было невозможно, хотя на некоторых маршрутах автомобильные перевозки были возможны, но с задержками до нескольких дней.

На прошлой неделе крупнейшая металлургическая компания страны ThyssenKrupp Steel Europe сообщила клиентам, что не сможет восстановить свои складские запасы металлопродукции до докризисного уровня из-за непогоды.

Метели и снегопады, которые также нарушили движение грузовиков, поездов и барж с материалами для ThyssenKrupp, привела к "задержкам производства и простоям оборудования по всей технологической цепочке".

Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии. Во Франции, продолжает действовать последний, "оранжевый", уровень опасности.

Salzgitter AG (FWB: SZGG) — немецкая сталелитейная компания. Является второй по величине в Германии, уступая только ThyssenKrupp Steel AG. Компания производит стальной прокат, металлоизделия, трубную продукцию. Основана в 1858 году, как Aktiengesellschaft Ilseder Hütte.

МинПром

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