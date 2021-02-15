Salzgitter объявил форс-мажор по поставкам стали из-за снегопада Немецкий производитель стали Salzgitter объявил форс-мажор в отношении поставок стали, сообщает агентство Argus, ссылаясь на письмо компании.



Вторая по величине сталелитейная компания Германии заявила, что из-за зимней погоды грузовая станция Зальцгиттер-Беддинген была закрыта, а поезда "застряли" на всей железнодорожной грузовой сети.



В нем говорится, что на прошлой неделе движение по железной дороге и внутренним водным путем было невозможно, хотя на некоторых маршрутах автомобильные перевозки были возможны, но с задержками до нескольких дней.



На прошлой неделе крупнейшая металлургическая компания страны ThyssenKrupp Steel Europe сообщила клиентам, что не сможет восстановить свои складские запасы металлопродукции до докризисного уровня из-за непогоды.



Метели и снегопады, которые также нарушили движение грузовиков, поездов и барж с материалами для ThyssenKrupp, привела к "задержкам производства и простоям оборудования по всей технологической цепочке".



Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии. Во Франции, продолжает действовать последний, "оранжевый", уровень опасности.



Salzgitter AG (FWB: SZGG) — немецкая сталелитейная компания. Является второй по величине в Германии, уступая только ThyssenKrupp Steel AG. Компания производит стальной прокат, металлоизделия, трубную продукцию. Основана в 1858 году, как Aktiengesellschaft Ilseder Hütte.



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