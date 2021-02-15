Один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна объявил результаты 2020 г. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявил операционные результаты за 2020 г.



Выплавка чугуна на предприятии "Тулачермет" увеличилась на 10% и превысила 2,6 млн т, что стало абсолютным историческим рекордом по объему производства двумя доменными печами. На результаты предприятия повлияло своевременное проведение капитальных ремонтов и модернизация оборудования. Кроме того, важную роль сыграло получение от предприятий Группы качественного сырья и топлива для аглодоменного производства.



Доля поставок чугуна на внутренний рынок в общем объеме продаж чугуна составила 58%, увеличившись на 25 п.п. по сравнению с уровнем 2019 г. Главной причиной такого результата стал растущий спрос со стороны металлургического завода "Тула-Сталь".



Объем производства кокса в 2020 г. увеличился на 6%, отгрузки также увеличились. Во втором полугодии удалось нарастить долю продаж на внутренний рынок благодаря постепенному восстановлению экономики после распространения коронавируса . Кроме того, положительное влияние на объем продаж кокса оказало увеличение внутригруппового потребления, причиной которого стал рост производства чугуна.



Добыча угля в 2020 г. выросла на 13% по сравнению с 2019 г. Основная причина роста - увеличение добычи на шахте им. Тихова. Снижение уровня добычи в четвертом квартале относительно третьего связано с проведением плановых работ по перемонтажу лавы в декабре 2020 г. на шахте им. Тихова.



Выпуск угольного концентрата в 2020 г. показывал тенденцию к росту. Общий результат второго полугодия оказался на 9% выше уровня первого, даже несмотря на небольшое сокращение производства в четвертом квартале на фоне снижения поставок угля с шахты Тихова.



Объемы добычи железной руды и выпуска концентрата в целом сохраняются на стабильном уровне.



Все предприятия Группы работают в штатном режиме с соблюдением всех норм и рекомендаций профильных министерств и ведомств в отношении профилактики распространения инфекционных заболеваний.



Компания продолжает выполнение программы тотальной оптимизации производства. За 2020 г. было принято к реализации 387 проектов. Это на 51 больше, чем за 2019 г. Ожидаемый экономический эффект от реализации предложений в 2020 г. составит 483,1 млн руб. Всего, нарастающим итогом благодаря реализации этой программы компания получила фактический эффект в размере 2 638 млн руб.



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