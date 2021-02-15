Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром забронировал дополнительные транзитные мощности Украины на март

15.02.21 15:11 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

 "Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на март. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в стуки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре - по 182,63 млн кубов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:34
ОГХК выставят на аукцион до конца апреля
14:58
В январе металлурги увеличили потребление энергоресурсов
14:42
В январе заготовка металлолома в Украине выросла более чем на 60%
14:32
Интерпайп подписал соглашение с инвестиционным госфондом ОАЭ
14:12
Отсутствие транша МВФ в этом году не станет катастрофой – Гетманцев
13:47
Китайские инвесторы Мотор Сич увеличили сумму иска к Украине минимум на 100 млн долл.
13:30
Зверь с Востока-2 опустошает газовые хранилища Европы
13:12
Японские металлурги поделились видением достижения нулевых выбросов
12:57
В Индии ожидают падения цен на сталь на 10%
12:34
В разработке морского шельфа Нафтогазу поможет крупная иностранная компания
12:12
Несмотря на отказ, работа с МВФ была продуктивной – Шмыгаль
11:50
В России заявили, что санкции США не помешают достроить Северный поток-2
11:33
Украине нужно восстанавливать территории пострадавшие от военных действий - Магомедов
11:21
Прекращение торговой войны между ЕС и США будет выгодно для украинских металлургов - Магера
11:19
ТЭЦ просят запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси
11:10
Украинская энергетика нуждается в настоящем реформировании - Шпенов
10:45
Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок
10:39
ThyssenKrupp утвердил инвестпрограмму на сотни миллионов евро
10:27
В 2020 году Китай сократил импорт никеля
10:17
Металлурги Латинской Америки надеются на восстановление отрасли
12.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!