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В январе металлурги увеличили потребление энергоресурсов

15.02.21 14:58
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В январе 2021 года отечественная металлургия потребила порядка 175 млн куб.м природного газа (109,4% относительно января 2020 г.). Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в январе 2021 г. составило порядка 1000 млн кВт-ч (106,4% относительно января 2020 г.).

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе украинские металлургические предприятия незначительно (на 0,2%) сократили выплавку стали, до 1,839 млн тонн. В то же время производство чугуна увеличилось на 5,2%, до 1,818 млн тонн, а проката – снизилось на 1%, до 1,663 млн тонн.

По состоянию на 11 февраля 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

МинПром

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