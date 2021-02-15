В январе металлурги увеличили потребление энергоресурсов В январе 2021 года отечественная металлургия потребила порядка 175 млн куб.м природного газа (109,4% относительно января 2020 г.). Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в январе 2021 г. составило порядка 1000 млн кВт-ч (106,4% относительно января 2020 г.).



По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе украинские металлургические предприятия незначительно (на 0,2%) сократили выплавку стали, до 1,839 млн тонн. В то же время производство чугуна увеличилось на 5,2%, до 1,818 млн тонн, а проката – снизилось на 1%, до 1,663 млн тонн.



По состоянию на 11 февраля 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



