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Интерпайп подписал соглашение с инвестиционным госфондом ОАЭ

15.02.21 14:32 , Металлургпром
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18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали меморандумы с государственным инвестиционным фондом Mubadala.

Кроме того, фонд Mubadala подписал меморандум о взаимопонимании с Фондом государственного имущества Украины.

Все подписанные соглашения направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине, отметили в пресс-службе Зеленского.

Президент Украины отметил, что подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину - очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

По данным из открытых источников, задача фонда Mubadala заключается в содействии диверсификации экономики Абу-Даби. Основное внимание уделяется управлению долгосрочными инвестициями, направленными на обеспечение высокой финансовой отдачи и ощутимых социальных благ для эмирата.

В целом, по информации пресс-службы В.Зеленского, в рамках официального визита президента Украины в ОАЭ Украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от 3 млрд долл. США.

Были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

МинПром

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